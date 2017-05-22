Лам: нужно время, чтобы всё, что я пережил, улеглось в моей голове

Капитан «Баварии» Филипп Лам, который по окончании сезона-2016/17 завершил карьеру, рассказал о своих эмоциях и переживаниях.
«Не только сегодня, на протяжении всей карьеры я ощущал отдачу от своей игры. Не только от болельщиков, но также и от партнёров по команде, тренеров и живых легенд клуба, с которыми мне посчастливилось играть бок о бок. Я никогда даже и представить не мог, что стану чемпионом, это было лишь мечтой. И эта мечта была самой заветной для меня.
Есть такая баварская песня «Однажды мы с вами снова увидимся». Я должен сейчас дать эмоциям остыть, нужно время, чтобы всё то, что я пережил, как-то улеглось в моей голове. Что будет после этого, я не знаю», — приводит слова Лама официальный сайт «Баварии».