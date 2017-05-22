Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хёнесс: на покупку одного игрока «Бавария» не потратит € 100 млн

22 мая 2017, понедельник. 07:34. Футбол

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс считает, что команда перед стартом следующего сезона должна усилиться новыми футболистами. Хёнесс одновременно подчеркнул, что за одного игрока клуб не собирается платить слишком большие деньги.

«Если мы хотим усилить состав нашей команды, то нам следует приобретать футболистов соответствующего уровня. Однако на покупку одного игрока «Бавария» не потратит € 100 млн», — приводит слова Хёнесса Bild.

По итогам сезона-2016/17 немецкий гранд выиграл Бундеслигу. Хёнесс ранее отметил, что выигрыша лишь одного титула в сезоне «Баварии» недостаточно.

Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Ули Хёнесс
Новости. Футбол
22 мая 2017, понедельник
09:03 Видео. Раздевалка «Краснодара» после победного матча с «Томью»
09:00 Широков — о вылете «Крыльев Советов» из РФПЛ: это крайне неожиданно
08:53 Марсело: многие не хотели, чтобы «Реал» стал чемпионом Испании
08:51 «Герта» опровергла информацию о переходе Платтенхардта в «Баварию»
08:37 Шмадтке: «Кёльн» рассмотрит вопрос Модеста, если предложат астрономическую сумму
08:30 Широков: думаю, Бердыев не против вернуться в «Рубин», это было бы интересно
08:25 Иско: пусть болельщики будут спокойны, я остаюсь в «Реале»
08:00 Широков: надеюсь, Кононов выполнит задачу по выходу с «Тереком» в еврокубки
07:59 Кейлор Навас: не собираюсь покидать «Реал»
07:52 Румменигге: Горецка – футболист «Шальке-04», и «Бавария» уважает этот факт
07:51 Моуринью выставил самый молодой стартовый состав «МЮ» за историю АПЛ
07:35 Рамос – об экс-президенте «Барселоны»: говорит обо мне, чтобы попасть в газеты
07:34 Хёнесс: на покупку одного игрока «Бавария» не потратит € 100 млн
07:32 Игроки «Реала»: Пике, козёл, поздравь чемпиона
07:19 Крауч первым в истории АПЛ забил 50 мячей головой
07:00 Широков: я бы не отталкивался от Карреры, весь «Спартак» молодец
07:00 «Реал» – 33-кратный чемпион Испании! Фоторепортаж празднований чемпионства
06:34 Лам: нужно время, чтобы всё, что я пережил, улеглось в моей голове
06:27 Гвардиола: Агуэро и Компани останутся в «Манчестер Сити» на следующий сезон
06:25 Сотрудники безопасности не позволили Ласогге поздравить игроков «Гамбурга»
06:18 Роналду: обо мне говорят как о преступнике, а на самом деле ни черта не знают
06:00 Широков: Смольников не хуже Фернандеса, а без Дзагоева сборной будет сложно
05:56 Глава Башкортостана: «Уфа» может добиться ещё более значимых результатов
05:40 Анчелотти спел дуэтом с американской поп-певицей на чемпионской вечеринке
05:13 Рекорд «Реала» по групповым этапам ЛЧ продержится минимум до 2024 года
04:45 Коло Туре после второго сезона без поражений установил рекорд Великобритании
04:23 L'Équipe: «Барселона» заработала пенальти благодаря актёрским способностям Альбы
04:03 Венгер: однажды назову причину спада, который начался в «Арсенале» в декабре
03:32 Клуб из Гибралтара не смог побить рекорд Европы по чемпионским титулам кряду
03:22 Бартомеу: у «Барселоны» впереди ещё один вызов — финал Кубка Испании
03:05 Marca: Гризманн украл у Фернандо Торреса хет-трик
02:56 Сын Мадонны провёл неделю в академии «Бенфики»
02:56 Папа Франциск: в юности я играл в футбол, но меня называли «негнущаяся нога»
02:44 Известны уже 19 участников группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18
02:36 Крауч подарил футболку болельщику «Стока», пришедшему на матч в одних плавках
01:34 «Томь» — «Краснодар» — 1:5. Видеообзор матча
01:26 «Уфа» — «Урал» — 1:0. Видеообзор матча
01:24 «Малага» — «Реал» — 0:2. Видеообзор матча
01:24 Широков: если Смолов хочет развиваться, то сейчас оптимальное время уехать
01:24 «Барселона» — «Эйбар» — 4:2. Видеообзор матча
01:06 «Амкар» — «Рубин» — 1:2. Видеообзор матча
00:59 «Крылья Советов» — «Терек» — 1:3. Видеообзор матча
00:54 Надсон: вылет «Крыльев» в ФНЛ — ошибка всех игроков, одна общая ошибка
00:52 Месси и Суарес повторили достижение Уго Санчеса и Хорхе Вальдано
00:46 Терри: спасибо Абрамовичу и всем, с кем я работал в «Челси»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто выиграет Лигу Европы?
Архив →
© championat.com, 2000–2017