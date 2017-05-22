Хёнесс: на покупку одного игрока «Бавария» не потратит € 100 млн

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс считает, что команда перед стартом следующего сезона должна усилиться новыми футболистами. Хёнесс одновременно подчеркнул, что за одного игрока клуб не собирается платить слишком большие деньги.
«Если мы хотим усилить состав нашей команды, то нам следует приобретать футболистов соответствующего уровня. Однако на покупку одного игрока «Бавария» не потратит € 100 млн», — приводит слова Хёнесса Bild.
По итогам сезона-2016/17 немецкий гранд выиграл Бундеслигу. Хёнесс ранее отметил, что выигрыша лишь одного титула в сезоне «Баварии» недостаточно.