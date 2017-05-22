Румменигге: Горецка – футболист «Шальке-04», и «Бавария» уважает этот факт

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал информацию немецких СМИ о том, что клуб намерен приобрести полузащитника «Шальке-04» Леона Горецку. Румменигге подчеркнул, что у футболиста есть действующий контракт с гельзенкирхенским клубом.
«Горецка – футболист «Шальке-04», и «Бавария» уважает этот факт. У него есть соглашение со своим клубом до лета 2018 года», — приводит слова Румменигге Bild.
Тренерский штаб и руководство «Шальке-04» не хотят расставаться с Горецкой. Ранее спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель отметил, что клуб ни с кем переговоров по этому поводу не ведёт.