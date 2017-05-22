Кейлор Навас: не собираюсь покидать «Реал»

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас в очередной раз отметил, что смена клубной прописки не входит в его планы. Испанские СМИ по ходу последнего сезона неоднократно сообщали, что президент «Королевского клуба» Флорентино Перес собирается приобрести стража ворот «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.
«Я не собираюсь покидать «Реал». Мой контракт с клубом действует ещё три года. Моя цель мне ясна: я намерен решать все задачи, которые будут стоять передо мной», — приводит слова коста-риканского футболиста Marca.
Ранее главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан отметил, что доволен игрой Наваса.