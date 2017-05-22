Широков: надеюсь, Кононов выполнит задачу по выходу с «Тереком» в еврокубки

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением о предстоящем назначении Олега Кононова главным тренером «Терека» вместо Рашида Рахимова.
«Очень надеюсь, что Олег Георгиевич выполнит задачу по выходу в еврокубки, всё необходимое для этого у него есть по тренерским качествам. Честно говоря, не ожидал, что Кононов пойдёт именно в «Терек», но это хорошее приобретение для грозненцев. Может, руководство ещё как-то усилит команду. Я бы также хотел отметить теперь уже бывшего тренера грозненского клуба. Рашид Рахимов проделал очень серьёзную работу в «Тереке», его должны поблагодарить за это. Я считаю, что отработал он великолепно», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.