Иско: пусть болельщики будут спокойны, я остаюсь в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Иско обратился к поклонникам команды. Игрок сборной Испании в очередной раз подчеркнул, что не собирается менять клубную прописку.
«Пусть болельщики будут спокойны, я остаюсь в «Реале». Я делаю свою работу и стараюсь выполнять её как можно лучше, исходя из интересов команды. Чувствую себя отлично в этом клубе и рядом с футболистами такого уровня. Мне пришлось нелегко, особенно в дебюте сезона. Однако думаю, что я оказался силён психологически. Кроме того, мне помогали семья и одноклубники», — приводит слова Иско Marca.
Ранее сообщалось, что «Реал» предложил Иско продление контракта до 2022 года