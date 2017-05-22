Широков: думаю, Бердыев не против вернуться в «Рубин», это было бы интересно

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков предположил, что Курбан Бердыев может покинуть «Ростов», а также назвал интересным вариант, при котором 64-летний специалист вернулся бы в «Рубин».
«Думаю, 65 на 35, что Бердыев уйдёт из «Ростова». А вот куда – это вопрос. «Рубин» — интересный вариант, думаю, Бердыев не против вернуться обратно, если это возможно. У клуба хорошие условия для работы, и Курбан Бекиевич там всё знает. Мне было бы интересно на это посмотреть», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.