Шмадтке: «Кёльн» рассмотрит вопрос Модеста, если предложат астрономическую сумму

Руководство и тренерский штаб «Кёльна» не планируют расставаться с нападающим команды Антони Модестом. Тем не менее спортивный директор клуба Йорг Шмадтке не исключает переход игрока при надлежащем предложении.
«Многие забывают, что у Тони есть долгосрочный контракт с нашим клубом. Однако «Кёльн» рассмотрит вопрос Модеста, если предложат астрономическую сумму. В данный момент ничего подобного нет. Вопрос выступления в Китае также не стоит на повестке дня», — цитирует Шмадтке Bild.
Ранее сообщалось, что в услугах Модеста заинтересована дортмундская «Боруссия».
В последнем сезоне Модест принял участие в 34 матчах Бундеслиги, став автором 25 голов и 2 результативных передач.