«Герта» опровергла информацию о переходе Платтенхардта в «Баварию»

Руководство «Герты» опровергло информацию немецких СМИ, что защитник команды Марвин Платтенхардт близок к переходу в мюнхенскую «Баварию». Сообщалось, в частности, что немецкий гранд заплатит за футболиста € 14 млн.
«Точно можем сказать, что Платтенхардт остаётся в «Герте». Извините, но это информация — бессмыслица», — сообщила «Герта» на своей странице в социальной сети «Твиттер».
В последнем сезоне Платтенхардт сыграл в Бундеслиге 27 матчей, отметившись 3 голами и столькими же результативными передачами