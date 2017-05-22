Широков — о вылете «Крыльев Советов» из РФПЛ: это крайне неожиданно

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением о вылете «Крыльев Советов» из российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2016/17.
«Крылья Советов» вылетели – это крайне неожиданно. Думал, что они-то уж точно останутся. Но «Терек» преподнёс самарцам неприятный сюрприз. Не скажу, что это самый удивительный результат тура, но не думал, что «Терек» будет так упираться в этом матче. А вот «Крыльям Советов» очень нужен был положительный результат, даже одного очка хватило бы, чтобы остаться в РФПЛ. Все понимали, что ЦСКА, скорее всего, обыграет «Анжи». Но сложилось всё крайне неприятно для самарцев», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.