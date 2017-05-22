Широков: у Шалимова такая же ситуация, как и у Сёмина

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением, должен ли Юрий Сёмин остаться в «Локомотиве», а Игорь Шалимов — в «Краснодаре».
«Насчёт Сёмина нельзя однозначно сказать. Клуб выиграл Кубок России, но чемпионат провалил. Восьмое место нельзя назвать хорошим результатом для «Локомотива». Если в руководстве найдут специалиста посильнее, то могут рассмотреть его кандидатуру, а Юрию Павловичу предложить руководящий пост.
Что касается «Краснодара», то они вышли в еврокубки. Но нужно отталкиваться от перспектив команды и от того, насколько всех устраивает игра, которую команда показывает. Это болельщики отталкиваются от эмоций, а руководство оценивает другие вещи. Они видят каждодневную работу. Если позитивно оценивают тренерские перспективы Шалимова, то его оставят. Но в целом такая же ситуация, как с Сёминым: если в руководстве «Краснодара» найдут специалиста классом выше, то могут рассмотреть уход Шалимова», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.