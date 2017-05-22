Витиньо, Смолов и Расич претендуют на звание MVP 30-го тура РФПЛ

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посетителям принять участие в выборе самого ценного игрока 30-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На данный момент в голосовании лидируют Витиньо (ЦСКА), Фёдор Смолов («Краснодар») и Федерико Расич («Арсенал»).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре» Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте»
На звание MVP 30-го тура РФПЛ также претендуют: Мигел Данни («Зенит»), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Жонатас («Рубин») и Роман Воробьёв («Оренбург»).