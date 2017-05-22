Форвард «Томи» Сасин: одной молодёжью тяжело на равных бороться с «Краснодаром»

Нападающий «Томи» Дмитрий Сасин поделился впечатлениями от прошедшего домашнего матча 30-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Томская команда уступила со счётом 1:5. В следующем сезоне томичи будут выступать в ФНЛ.
«В матче нам не хватило класса. В основном все голы пропустили с угловых, не хватило концентрации при стандартах. „Краснодар“ всю игру владел преимуществом. Обидно, что мы пять пропустили, надо внимательнее играть на стандартных положениях.
Ощущение от весенней части сезона двоякое — у молодых игроков есть нестабильность, нас качало в разные стороны. Одними молодыми игроками сегодня нам было тяжело на равных бороться с «Краснодаром». В целом за 13 туров мы прибавили в игре, набили шишек. Плохой опыт — тоже опыт, нужно правильно его извлечь.
В ближайшие недели буду отдыхать, расслаблюсь и душой, и телом. Схожу куда-нибудь на речку с родными", — сказал Сасин в интервью клубному телевидению.