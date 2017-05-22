ЦСКА выйдет из отпуска 14 июня

После матча 30-го тура российской футбольной Премьер-Лиги футболисты московского ЦСКА ушли в отпуск. Команда в неполном составе соберётся 14 июня, сообщает официальный сайт столичной команды.
Игроки, которые вызваны в свои сборные на товарищеские матчи и на Кубок конфедерации, получат по возвращении из национальных команд несколько дней отдыха, а затем приступят к работе на сборах.
По итогам завершившегося сезона подопечные Виктора Гончаренко заняли второе место в РФПЛ и в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.
ЦСКА — «Анжи» — 4:0. Видеообзор матча