Гришин: Чалов — чистый первый нападающий, его результаты в РФПЛ не удивили

Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу форварда Фёдора Чалова, который в завершившемся сезоне провёл за «армейцев» 15 матчей в РФПЛ и забил шесть мячей.
«Федька – чистый первый нападающий. Бомбардир. Всегда много забивал. У них с Жамалетдиновым сложилась связка неплохая: Тимур действовал в оттяжке, а Фёдор – завершал. У него для этого есть все данные – стартовая скорость, чутьё. Меня его результаты в Премьер-Лиге не удивили. ЦСКА – хорошая команда, есть кому отдать, а исполнить Чалов умеет. Прирождённый нападающий — в своё время таким был Олег Сергеев. Ему отдавали, и он одним касанием – головой или ногой – забивал. Чалов такой же – ему только нужно принести мяч в штрафную», — сказал Гришин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Александром Гришиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.