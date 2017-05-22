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Гришин: Чалов — чистый первый нападающий, его результаты в РФПЛ не удивили

22 мая 2017, понедельник. 11:30. Футбол

Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу форварда Фёдора Чалова, который в завершившемся сезоне провёл за «армейцев» 15 матчей в РФПЛ и забил шесть мячей.

«Федька – чистый первый нападающий. Бомбардир. Всегда много забивал. У них с Жамалетдиновым сложилась связка неплохая: Тимур действовал в оттяжке, а Фёдор – завершал. У него для этого есть все данные – стартовая скорость, чутьё. Меня его результаты в Премьер-Лиге не удивили. ЦСКА – хорошая команда, есть кому отдать, а исполнить Чалов умеет. Прирождённый нападающий — в своё время таким был Олег Сергеев. Ему отдавали, и он одним касанием – головой или ногой – забивал. Чалов такой же – ему только нужно принести мяч в штрафную», — сказал Гришин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Александром Гришиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Чалов стал MVP 28-го тура РФПЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Александр Гришин Фёдор Чалов
Новости. Футбол
22 мая 2017, понедельник
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