«Локомотив» передал кубок России Московской железной дороге

Президент «Локомотива» Илья Геркус и капитан команды Маринато Гилерме доставили кубок России в здание Московской железной дороги, где трофей останется на несколько дней для демонстрации на постаменте. Об этом «Чемпионату» рассказал руководитель департамента по связям с общественностью «Локомотива» Андрей Бодров.
Руководители МЖД и «Локо» обменялись сувенирами. Также Гилерме подарил начальнику МЖД Владимиру Молдаверу свою эксклюзивную футболку, которая была подготовлена для чествования обладателей кубка.
«На футболке написано: «Самый лучший коллектив...» Даже после неудачных матчей к нам подходят люди и говорят: «Локо» всё равно лучший. Мы очень ценим такую поддержку. И стараемся участвовать в акциях — в знак благодарности. Каждый болельщик должен прикоснуться к кубку, эта победа общая на всех», — сказал Гилерме.
«Кубок путешествует: из Сочи в Баковку, из Баковки на стадион в Черкизово, далее РЖД, МИИТ, МЖД… За это время фото на память с кубковой чашей сделали тысячи наших болельщиков. В дальнейшем кубковая чаша будет помещена в музей клуба», — сообщил «Чемпионату» Андрей Бодров.