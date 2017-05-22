Лапорта — руководству «Барселоны»: ну что, теперь вы довольны?

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта не замедлил раскритиковать нынешнее руководство клуба после окончания сезона-2016/17. Каталонский клуб в чемпионате Испании занял 2-е место, также не добившись успеха в Лиге чемпионов. Чемпионом страны стал самый принципиальный соперник «Барселоны» — мадридский «Реал».
«Ну что, теперь вы довольны? Ложь, отравление и манипуляция заполонили «Барселону», — написал Лапорта на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Лапорта всегда конфликтовал с нынешним руководством каталонского клуба во главе с президентом Хосепом Марией Бартомеу. То же самое касается и предшественника Бартомеу Сандро Роселя. Последний, в частности, обвинил Лапорту в хищении денег и в плачевном финансовом состоянии «Барселоны» после того, как в 2010 году он покинул свой пост.