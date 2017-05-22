Хонда сообщил, что покинет «Милан» по окончании сезона

Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда летом сменит клубную прописку. Спустя три с половиной года японский футболист покинет «Милан». Об этом Хонда сообщил в социальной сети.
«Дорогие болельщики «Милана» — спасибо. Это были непростые три с половиной года, но я получил возможность расти как личность. По окончании сезона я покину «Милан», но я с нетерпением буду ждать встречи с вами», — цитирует Хонду Indian Express.
30-летний Хонда играет за «Милан» с 2014 года. Его контракт с россонери истекает 30 июня 2017 года. За всё время японский хавбек в составе миланского клуба принял участие в 91 официальном матче, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач.