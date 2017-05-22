Столыпин: на игре «Оренбурга» перелёт в Хабаровск не скажется

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал о своих ожиданиях перед предстоящим стыковым матчем со «СКА-Энергией». Первая игра пройдёт в Хабаровске 25 мая, ответная — 28 мая в Оренбурге.
«Сейчас определяем, когда нам лететь в Хабаровск. Наверно, полетим, как всегда, за день до матча. Перелёт дальний, но не так давно мы играли в первом дивизионе, и там уже встречались со «СКА-Энергией», поэтому ничего нового. Костяк футболистов остался, да и остальные выдержат такой перелёт, тут всё нормально. На игре «Оренбурга» перелёт в Хабаровск не скажется. Длинные перелёты – это часть спорта, от этого никуда не денешься.
Настроение в команде приподнятое, но не шапкозакидательское. Игроки и тренерский штаб очень ответственно относятся к предстоящим двум матчам. Играть будем только на победу», — сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.