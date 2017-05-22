Сборная России к матчу с Чили будет готовиться на стадионе им. Э. Стрельцова

Стало известно, где сборная России будет готовиться к товарищескому матчу с Чили. Встреча запланирована на 9 июня и пройдёт в Москве. Готовиться к контрольному поединку подопечные Станислава Черчесова будут на стадионе им. Эдуарда Стрельцова. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Подопечные Станислава Черчесова соберутся в Москве 25 мая, с 26 мая по 3 июня сборная России проведёт учебно-тренировочный сбор в Австрии. 5 июня в Будапеште пройдёт контрольный матч с Венгрией, 9 июня – в Москве с Чили.
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