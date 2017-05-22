В «Боруссии» Д довольны третьим местом в Бундеслиге

Руководство дортмундской «Боруссии» довольно результатами команды в чемпионате Германии по итогам последнего сезона, о чём сообщил спортивный директор клуба Михаэль Цорк. Команда в турнирной таблице заняла 3-е место и получила право участвовать в Лиге чемпионов.
«Принимая во внимание сложный сезон, нужно сказать, что команда добилась хорошего результата», — приводит слова Цорка интернет-издание Sport1.
В данный момент продолжает оставаться неизвестным, продолжит ли главный тренер «Боруссии» Томас Тухель работу у руля команды. Немецкие СМИ писали, что Тухель конфликтует с исполнительным директором клуба Ханс-Йоахимом Ватцке