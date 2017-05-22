С. Роберто выбыл из-за травмы на 10 дней

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто прошёл медицинское обследование, которое выявило у него растяжение паховых мышц. Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, Роберто пропустит около 10 дней из-за повреждения в прошедшей игре с «Эйбаром» (4:2).
Таким образом, хавбек «Барселоны» точно пропустит финал Кубка Испании, который состоится 27 мая. Соперником сине-гранатовых станет «Алавес».
В текущем сезоне 25-летний футболист провёл в чемпионате Испании 32 матча, в которых отметился шестью результативными передачами.
«Барселона» — «Эйбар» — 4:2. Видеообзор матча