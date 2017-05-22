Кавазашвили: из-за спадов «Анжи» на душе скребут кошечки

Председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили рассказал о будущем команды и подвёл итоги сезона. Махачкалинский клуб занял 12-е место в таблице сезона-2016/17.
«Я рад, что «Анжи» остался в Премьер-Лиге. Немного на душе скребут кошечки из-за спадов команды. Не могу понять, почему «Анжи» показывает в некоторых матчах очень зрелую игру и так много пропускает. Это при наличии очень хорошего вратаря.
Пока задачи на следующий сезон в клубе не обсуждали. Сейчас распустили всех по домам на несколько дней. Есть проблемы в зоне нападения, и мы точно будем искать форварда на усиление. Также нужно наладить взаимопонимание, ведь именно поэтому команда так много пропускает на последних минутах», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.