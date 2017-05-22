27 мая 2017 года в Самаре состоится торжественная церемония запуска Часов обратного отсчёта BUD Alcohol Free до чемпионата мира 2018 года в России. Мероприятие пройдёт в рамках официальной программы подготовки к мундиалю.
В Самаре часы будут установлены на Ленинградской улице, д. 61. В 14:00 мск почётные гости – государственные и общественные деятели, футбольные функционеры, послы – запустят отсчёт до первого матча, а тысячи жителей и гостей города смогут стать частью приближающегося чемпионата мира.
Рядом с часами на время мероприятия будет установлен шатёр, в котором гости праздника смогут поиграть в кикер, фингер-бол, а также забить пенальти и получить ценные призы. Также среди посетителей будет проведена викторина, победитель которой получит памятные подарки от организаторов. Запуск часов обратного отсчёта пройдёт при поддержке администрации городского округа «Город Самара».
Первые часы обратного отсчёта были запущены в 2015 году в Москве организационным комитетом «Россия 2018». Эта инициатива уже стала символом приближающегося чемпионата мира — 2018 в России. Ранее в 2016 году Часы обратного отсчёта BUD Alcohol Free были запущены в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи и Казани, а в 2017-м – в Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде. В ближайший год этот символ ожидания футбольного праздника будет установлен во всех городах-организаторах чемпионата мира по 2018 года и их аэропортах.
27 мая в Самаре состоится церемония запуска часов обратного отсчёта до ЧМ-2018