Экс-наставник сборной Аргентины Бьельса возглавил «Лилль»

Бывший главный тренер сборных Аргентины и Чили Марсело Бьельса встал у руля «Лилля». Ещё в феврале появилась информация о том, что 61-летний специалист летом возглавит французский клуб. Назначение состоялось немного раньше.
Пресс-служба «Лилля» сообщает, что Бьельса подписал контракт, рассчитанный до конца сезона-2017/18. Специалист уже находится в расположении команды. 23 мая руководство «Лилля» организует пресс-конференцию, на которой представит нового тренера.
Аргентинец уже имеет опыт работы в чемпионате Франции — с 2014 по 2015 год он возглавлял «Марсель».
Фото также можно посмотреть на официальной странице «Лилля» в «Твиттере».