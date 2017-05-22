«Зенит» 15 июня отправится на первый сбор в Австрию

После завершения заключительного матча сезона с «Локомотивом» (2:0) игроки и тренеры основного состава «Зенита» отправились на летний отдых. Планируется, что «Зенит» начнёт подготовку через три недели: 13 и 14 июня команда проведёт медицинский осмотр, а 15 июня отправится в Австрию на первый предсезонный сбор, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Юрий Жирков, Игорь Смольников и Артём Дзюба отправятся в расположение сборной России, которая с 26 мая по 3 июня проведёт сборы в рамках подготовки к Кубку конфедераций. 25 мая будет объявлен расширенный список сборной Португалии, на попадание в который претендуют Мигел Данни и Луиш Нету.