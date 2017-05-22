Исаев: в течение суток президент «Анжи» примет решение по Григоряну

«Анжи» ещё не обсуждал дальнейшее сотрудничество с наставником махачкалинского клуба Александром Григоряном, но его работой в команде довольны. Об этом сообщил исполнительный директор «Анжи» Эльдар Исаев.
«Если честно, мы ещё даже не собрались, чтобы это обсудить. Может, завтра будет совещание. Но у нас была задача сохранить место в РФПЛ, и мы её выполнили. И не быть довольными Григоряном после того, что он сделал и в каком бешеном темпе, мы не можем. Думаю, в течение суток президент „Анжи“ обязательно примет решение и вы увидите его на сайте. Но если по итогу — мы, конечно, довольны Григоряном», — сказал Исаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.