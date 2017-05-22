Отпуск «Локомотива» продлится чуть больше трёх недель

Футболисты и тренеры московского «Локомотива» 22 мая ушли в отпуск. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».
Отпуск московского клуба продлится чуть больше трёх недель. Для футболистов, которые были вызваны в сборные своих стран, каникулы начнутся позднее. О месте проведения сборов в июне будет объявлено дополнительно.
В сезоне-2016/17 российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял 8-е место, а также выиграл Кубок России. В финале подопечные Юрия Сёмина обыграли «Урал» (2:0).
Таблицу РФПЛ можно посмотреть на «Чемпионате»
«Д» – это дэб. Самая ненужная победа «Зенита» в сезоне
Голы Кокорина и Данни в Черкизово не помогли «Зениту»: сине-бело-голубые снова остались без Лиги чемпионов.