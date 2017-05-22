Стань «альфагидом» по городам Кубка конфедераций — 2017!

С 17 июня по 2 июля этого года в четырёх городах России состоятся матчи Кубка конфедераций — 2017. И только 4 самых активных болельщика получат шанс стать футбольными гидами предстоящего турнира победителей!
Тревел-блогер Сергей Доля и Альфа-Банк — официальный банк турнира — представляют футбольный гид по городам Кубка конфедераций — 2017!
Считаешь себя самым главным футбольным экспертом в своем городе!? Тогда это твой шанс прославиться: пройди конкурс и расскажи всему миру, как лучше всего провести Кубок конфедераций.
Стань гидом по городам проведения Кубка конфедераций и получи билеты на матчи
Посмотреть видео с Альфагидом для болельщика можно на «Чемпионате».