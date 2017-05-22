«Андерлехт» подтвердил, что может продать Тилеманса в «Монако»

Полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Монако». Руководство бельгийского клуба подтвердило наличие переговоров. Об этом рассказал спортивный директор «Андерлехта» Херман ван Холсбек.
«Осталось уладить некоторые организационные детали. На 100% переход пока не оформлен, но всё говорит о том, что «Монако» хочет подписать контракт с Тилемансом», — цитирует ван Холсбека VTM.
Переход может быть оформлен до конца недели. Ранее писали об интересе к 20-летнему Тилемансу со стороны «Манчестер Сити».
Трансферная стоимость полузащитника оценивается в € 20 млн.
В нынешнем сезоне Тилеманс провёл 37 матчей в чемпионате Бельгии, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.