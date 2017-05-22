Г. Невилл: возможно, для Руни самое время покинуть «МЮ»

Бывший защитник и партнёр Уэйна Руни по «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что нападающий летом может сменить клубную прописку.
«Вы надеетесь, что он не уйдёт, но, глядя на завершившийся сезон, а особенно после Рождества, видно, что Руни играл мало. Он хочет чаще выходить на поле и участвовать в больших матчах. Возможно, он находится на пути ухода из «Манчестер Юнайтед». Появляются признаки того, что настало время уйти, возможно, сейчас самое время. Если Руни хочет продолжать играть на самом высоком уровне каждую неделю, быть номером один, ему, вероятно, придётся найти другую команду», — цитирует Невилла Sky Sports.
В минувшем сезоне АПЛ Уэйн Руни принял участие в 25 матчах (15 в основном составе), забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт 31-летнего нападающего истекает летом 2019 года.