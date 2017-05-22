В Москве стартовал фестиваль «Локобол-2017-РЖД»

22 мая в Москве стартовал Международный фестиваль «Локобол-2017-РЖД». На пресс-конференции турнира вице-президент ОАО «Российские железные дороги» Дмитрий Шаханов сообщил, что в соревнованиях примут участие более 50 тыс. детей из 13 стран. Участником 11-го фестиваля «Локобол» стали не только воспитанники специализированных школ и академий, но и обычные школьники.
«Желаю вам получить удовольствие от игр, подружиться с коллегами из других команд и двигаться дальше. Наши тренеры будут посещать матчи «Локобола» и пригласят понравившихся ребят в нашу школу. Возможно, в будущем кто-то из вас окажется в футбольной команде «Локомотив». Но сейчас главное – получить удовольствие от игры», — обратился к участникам турнира главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.
«Только в академии «Локомотива» 12 игроков были найдены через «Локобол». Сейчас они уже играют в юношеской сборной России. Им уже по 20 лет, и в любой команде – в дубле или на подходах – вы найдёте ребят с нашего фестиваля», — передаёт слова президента Детской футбольной лиги Виктора Горлова корреспондент «Чемпионата» Полина Панина.