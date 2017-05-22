Клиши сообщил об уходе из «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Гаэль Клиши, который подписал контракт с «горожанами» в 2011 году, сообщил, что покинет клуб этим летом. Клиши задали вопрос о том, будет ли он играть в следующем сезоне в одной команде с голкипером Джо Хартом, который выступает за итальянский «Торино» на правах аренды.
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«Вряд ли. Я не уверен, что Джо будет играть за „Ман Сити“ в следующем сезоне. И меня тут тоже не будет в следующем году», — цитирует Клиши Goal.
Действующий контракт 31-летнего Клиши с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2017 года.