Тульский «Арсенал» сделает вход на ответный стыковой матч c «Енисеем» бесплатным. Встреча состоится 28 мая в Туле на стадионе «Арсенал».
«Вниманию болельщиков! Вход на ответный стыковой матч 28 мая c „Енисеем“ по бесплатным билетам. Подробнее после того, как станет известно время начала матча. Следите за информацией на официальном сайте, в „Твиттере“ и группе ПФК „Арсенал“ „ВКонтакте“, — говорится в сообщении пресс-службы туляков.
Полный календарь стыковых матчей за место в РФПЛ доступен на «Чемпионате».