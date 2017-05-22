Промес: увидимся в следующем сезоне!

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес по завершении совета директоров красно-белых попрощался с болельщиками и журналистами.
«Увидимся в следующем сезоне!» — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Промес стал лидером минувшего сезона РФПЛ по системе «гол+пас». В 26 матчах футболист забил 12 голов (два — с пенальти) и отдал 9 результативных передач. Также на счету полузащитника 4 жёлтые карточки и 1 удаление за второе предупреждение.
Видео с коротким посланием Промеса доступно на «Чемпионате».