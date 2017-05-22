Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что клуб будет требовать возмещения ущерба, нанесённого болельщиками «Спартака» во время матча 30-го тура РФПЛ. Встреча в Туле завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
«Мы сегодня утром провели совещание на стадионе по оценке ущерба, нанесённого болельщиками во время матча. Назвать цифры ущерба пока сложно. В любом случае должен был присутствовать представитель «Спартака», но его не было. Таким образом, мы рассмотрим варианты возмещения ущерба в правовом поле. В любом случае мы это не оставим без ответа.
Мы были готовы к такому развитию событий, поэтому приготовили запасные ворота. Однако стадиону нанесён серьёзный ущерб. Повреждено порядка 166 кресел на гостевой трибуне, повреждён футбольный газон и система подогрева. Повреждение серьёзное, связано это с разливом тосола. Клуб вместе со стадионом эту проблему решает», — цитирует Балашова «Интерфакс».
Ранее пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников сообщил, что клуб не собирается обращаться в «Спартак» с просьбой возместить ущерб, а восстановит стадион только своими силами.
Гендиректор «Арсенала»: ущерб от фанатов «Спартака» без ответа не оставим