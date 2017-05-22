Кэхилл: Терри — выдающийся футболист и идол «Челси»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл поделился впечатлениями от победы над «Сандерлендом» (5:1) в домашнем матче 38-го тура АПЛ и отдал дань уважения защитнику Джону Терри.
«Мы хотели победить, мы не хотели завершить сезон поражением или ничьей. Всё сводилось к празднованию. Мы чествовали великого игрока Джона Терри и праздновали завоевание титула.
Терри — выдающийся футболист и идол этого футбольного клуба. Он передал мне капитанскую повязку, и для меня было большой честью быть капитаном большую часть сезона, но все мы знаем, что он является капитаном этого клуба. Он обладает этим почётным правом и уважением от фанатов и болельщиков", — цитирует Кэхилла сайт «Челси».