Бобёр: вылет «Крыльев» стал для меня шоком, в Самаре должен быть большой футбол

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобёр прокомментировал вылет самарской команды из российской Премьер-Лиги.
«Вылет «Крыльев Советов» из РФПЛ стал для меня шоком. Потенциал команды не слабее, чем у тех клубов, которые остались в Премьер-Лиге. Трудно судить, почему так произошло. Неплохо начали с новым тренером, но второй отрезок провалили – то ли эмоций не хватило, то ли неизвестно чего.
В Самаре должен быть большой футбол. Даже если у руководства клуба нет такого желания, это не останется без внимания болельщиков. Все понимают, что нужно как можно быстрее вернуться в Премьер-Лигу», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.