Мутко: болельщикам «Спартака» нужно с уважением относиться к другим командам

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал поведение болельщиков «Спартака» в последних матчах сезона РФПЛ — с «Тереком» и тульским «Арсеналом».
«Что касается выбегания болельщиков на газон в матче „Спартака“. Я ничего криминального не вижу. Болельщики взяли на себя обязательства по недопуску людей на поле до конца матча, всё было согласовано с фанатскими объединениями, лишать праздника не хотелось. Никаких проблем это не создало никому, хотя, когда мы подводили итоги, говорили, что нужно научиться вводить рамки в этом процессе. На примере „Баварии“ видно, что нам ещё есть куда двигаться. Нам нужны эти традиции, потому что их нет. Мы тоже выигрывали Кубок, и что делать? Если в Москве есть несколько клубов, значит нужно всё продумать, чтобы было уважение ко всем. Над такими церемониями надо думать, чтобы они были всем в радость и стали настоящими праздниками. Думаю, это был оптимальный вариант.
К сожалению, в Туле болельщики продолжали празднование. Был бы ещё тур, наверное, продолжили бы дальше. Нужно с уважением относиться к другим командам. Это непростая тема, элемент шоу, продвижение футбола, над которым надо работать", — передает слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.