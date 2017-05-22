Мутко: в следующем сезоне РФПЛ где-то придётся играть по три матча в неделю

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал о ситуации с календарём на следующий сезон РФПЛ.
«При утверждении календаря на следующий сезон мы учитывали мнение главного тренера сборной России. В следующем сезоне где-то на неделе придётся играть три матча, это будет сложный период. В преддверии ЧМ-2018 чемпионаты сложны. Хочется, чтобы матч Кубка завершал сезон. Сейчас коллеги над этим вопросом работают. Мы говорили и о трансляциях матчей, мы имели много критики касательно раннего начала матчей в будние дни, матчи должны играться в выходные дни, чтобы всем было удобно приехать на стадион и посмотреть футбол», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.