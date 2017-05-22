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Глава ФИФА 23 мая прибудет в Россию и обсудит вопрос с телеправами на ЧМ-2018

22 мая 2017, понедельник. 19:22. Футбол

Президент ФИФА Джанни Инфантино 23 мая прибудет в Россию и обсудит вопрос покупки прав на трансляцию Кубка конфедераций—2017 и ЧМ-2018. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

«Не знаю, можно ли это анонсировать. Завтра президент ФИФА должен приехать в Россию. Мы ещё раз поговорим, в чём нужна помощь государства и нужна ли — или всё-таки каналы сами справятся. Они уже ряд предложений сделали. Пока договориться не могут. Это не только наша проблема. Также не могут договориться Испания и Италия. Это рыночная область, и это не совсем то, за что отвечает государство. Но, конечно, нас это тревожит», — сказал Мутко.

Мутко: судьи никакой ключевой роли в этом чемпионате не сыграли
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Мутко Джанни Инфантино Кубок конфедераций Телетрансляции ФИФА ЧМ-2018
Новости. Футбол
22 мая 2017, понедельник
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