Глава ФИФА 23 мая прибудет в Россию и обсудит вопрос с телеправами на ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино 23 мая прибудет в Россию и обсудит вопрос покупки прав на трансляцию Кубка конфедераций—2017 и ЧМ-2018. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.
«Не знаю, можно ли это анонсировать. Завтра президент ФИФА должен приехать в Россию. Мы ещё раз поговорим, в чём нужна помощь государства и нужна ли — или всё-таки каналы сами справятся. Они уже ряд предложений сделали. Пока договориться не могут. Это не только наша проблема. Также не могут договориться Испания и Италия. Это рыночная область, и это не совсем то, за что отвечает государство. Но, конечно, нас это тревожит», — сказал Мутко.