Мутко: газон нового стадиона «Зенита» должен выезжать, но ему некуда выезжать

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал о ситуации с новым стадионом «Зенита», а также ответил на вопрос о подготовке к Кубку конфедераций—2017.
«Кубок Конфедераций и чемпионат мира проводит ФИФА, а не Россия. Вы видели пресс-релиз, что мы провели четыре тестовых мероприятия на Крестовском. Я всегда стараюсь поддерживать региональные власти, но в данном случае, к сожалению, наши коллеги не смогли как следует подготовить газон. Делали, что возможно, но нам пришлось принять такое решение. Жизнь говорит о том, что под крышей газон имеет специфику, не надо открывать для этого Америку, она не открыта. Этот газон должен выезжать, но ему некуда выезжать. В наших погодных условиях „снег-дождь“ невозможно было как следует газон пробудить. Всё, что мы могли увидеть, мы увидели.
На КК у нас тренировочных баз как таковых не будет, будут отели, где будут жить команды. В каждом городе по два арендованных отеля и по три тренировочных площадки. Все они готовы, тревог по этому поводу у нас нет. Московская область для нас — особый регион. С Воробьёвым мы провели специальное совещание. В Московской области будут жить десяток команд. Все хотят её выбрать, отсюда удобная коммуникация, и команды это устраивает. Наследие МО будет одним из лучших, так как базы будут приведены в порядок. Будут маленькие стадиончики, которые будут переданы местным спортивным школам и клубам. Это будет царство футбола. Правительство МО очень серьёзно отнеслось к этим вопросам. Все дороги к этим базам будут приведены в порядок, как и площади. Ведётся серьёзная работа. Я очень позитивно настроен", — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.