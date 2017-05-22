Акинфеев: не хотелось терять Слуцкого, но Гончаренко справился с задачей

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, сильно ли на команду повлияла смена тренера по ходу минувшего сезона. В декабре Леонид Слуцкий покинул данный пост, после чего команду возглавил Виктор Гончаренко. «Армейцы» заняли второе место в турнирной таблице РФПЛ и пробились в Лигу чемпионов.
«Не могу сказать, что у нас по ходу сезона произошли глобальные изменения в тренерском штабе. Ушёл Слуцкий, но Гончаренко был с нами один год. Мы знали его требования, знали его как человека. Думаю, всё прошло гладко. Наверное, для нас это был большой плюс: если бы пришёл новый человек, который не знаком с ребятами, с клубом, с командой, то было бы намного тяжелее. Думаю, мы справились — и главный тренер, и игроки. Нам просто нужно было хорошо играть — вне зависимости от того, кто нас тренирует. Это была не такая глобальная проблема. На тот момент не хотелось терять тренера, но решение Леонида Викторовича было принято, и он ушёл. Виктор Михайлович справился со своей задачей. Я не люблю говорить, кто лучше, кто хуже. Оба тренера внесли в этом сезоне свою лепту», — сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.