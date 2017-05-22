Контракт Кононова с «Тереком» рассчитан на три года

«Терек» подтвердил, что экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов возглавил команду. Ранее о назначении специалиста объявил глава Чеченской Республики и почётный президент грозненского клуба Рамзан Кадыров.
Кадыров объявил о назначении Кононова на пост главного тренера «Терека»
«Контракт с Олегом Кононовым рассчитан на три года», — информирует сайт «Терека».
51-летний Кононов работал в «Краснодаре» с 2013 по 2016 год и находился без работы после ухода из этой команды. Предыдущим наставником «Терека» был Рашид Рахимов.
По итогам минувшего сезона «Терек» занял пятое место в турнирной таблице, отстав от зоны еврокубков на один балл.