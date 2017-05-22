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Мутко: «Крестовский» пока самый проблемный стадион, решили поменять на нём газон

22 мая 2017, понедельник. 20:12. Футбол

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко подтвердил информацию о том, что на новом стадионе в Санкт-Петербурге начались работы по замене газона в преддверии Кубка конфедераций.

«Могу сказать, что на сегодня, конечно, самый проблемный стадион — это пока «Крестовский». Вы знаете, что 20-го числа приняли решение о замене газона. Сейчас идёт активная фаза замены газона. У нас был вариант — подготовленный заранее газон, который выращивался за пределами стадиона. Сейчас такая работа ведётся. Есть ещё ряд других вопросов, связанных с доведением этого стадиона. Надеюсь, до 2-го числа эта работа будет завершена», — сказал Мутко.

На стадионе в Санкт-Петербурге пройдёт матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Встреча запланирована на 17 июня.

Албин: матч открытия Кубка конфедераций железобетонно пройдёт на хорошем газоне
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Мутко Кубок конфедераций Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
22 мая 2017, понедельник
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