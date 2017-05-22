Сборная Австралии назвала расширенный состав на Кубок конфедераций в России

Главный тренер сборной Австралии Анге Постекоглу определился с составом на тренировочный сбор, предшествующий Кубку конфедераций, сообщает официальный сайт федерации футбола Австралии. В состав вошли 30 футболистов.
Официальная заявка, состоящая из 23 футболистов, будет опубликована после 7 июня. Перед турниром австралийцы проведут отборочный матч чемпионата мира с Саудовской Аравией (Аделаида, 8 июня) и товарищескую встречу с Бразилией (Мельбурн, 13 июня).
Расширенный состав сборной Австралии (позиции приведены в соответствии с заявкой):
Вратари: Марк Биригитти («Суонси Сити»), Даниэль Вукович («Сидней»), Митчелл Ланжерак («Штутгарт»), Мэтью Райан («Генк»);
Защитники: Азиз Бехич («Бурсаспор»), Александер Герсбах («Русенборг»), Райан Грант («Сидней»), Милош Дегенек («Иокогама Ф. Маринос»), Дилан Макгоуан («Пасуш де Феррейра»), Райан Макгован («Гуйчжоу Чжичэн»), Райли Макгри («Аделаида Юнайтед»), Бэйли Райт («Бристоль Сити»), Трент Сэйнсбари («Интер»), Брэд Смит («Борнмут»);
Полузащитники: Мустафа Амини («Орхус»), Крейг Гудвин («Спарта» Роттердам), Джеймс Джегго («Штурм»), Джексон Ирвайн («Бертон Альбион»), Майл Йединак («Астон Вилла»), Массимо Луонго («КПР»), Марк Миллигэн («Бани Яс»), Аарон Муй («Хаддерсфилд Таун»), Томас Рогич («Селтик»), Джеймс Троизи («Мельбурн Виктори»), Айдин Хрустич («Гронинген»);
Нападающие: Робби Круз (свободный агент), Тим Кэхилл («Мельбурн Сити»), Метью Леки («Ингольштадт»), Джейми Макларен («Дармштадт»), Томи Юрич («Люцерн»).