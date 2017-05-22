Маляров: «Кубань» при Калешине старается играть, как команды Гвардиолы

Полузащитник «Кубани» Никита Маляров подвёл итоги сезона и отметил, что теперь команда старается играть в стиле наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
«Сейчас я занял то место, ради которого приходил в «Кубань». До этого многих ребят, и в том числе меня, затронули осенние пертурбации в составе: мы то играли, то не играли. Но теперь всё встало на свои места, и команда начала показывать совсем другой футбол. Предыдущий тренер требовал от нас на поле не то, для чего мы были собраны вместе. У нас хорошо получается играть в комбинационный футбол, но Петреску требовал бить мяч вперёд и там за него «бодаться». Мы пытались играть в футбол, который хотел видеть Дан. Но у нас не было результата, и на этом все зациклились. Правда, на атмосфере внутри коллектива это не сказывалось — у нас друг с другом всегда были нормальные отношения. Давил только результат.
Петреску сажал в запас без объяснения причин. Я не знаю, зачем он так делал. Петреску включал в заявку на матч ребят из «Кубани-2», которые за день до нашей игры уже провели свой матч, а меня единственного оставлял вне заявки. Так было перед встречей с «Мордовией». Что он мне хотел этим доказать, я так и не понял.
Чему меня научил Евгений Калешин? Это видно по тому футболу, какой мы показываем при нём. «Кубань» старается играть, как команды Пепа Гвардиолы. Мне очень интересно находиться внутри тренировочного процесса. Я получаю удовольствие от нашей игры. Считаю, нужно стараться показывать интересный футбол, чтобы вернуть на стадион наших болельщиков. А просто выбивать мяч вперёд — это слишком примитивно. По меркам ФНЛ у нас достаточно квалифицированные футболисты, чтобы мы могли играть в стиле, похожим на игру команд Гвардиолы. Другое дело, что у многих команд ФНЛ нет таких по уровню исполнителей, как у нас, и они пляшут «от печки», от обороны", — цитирует Малярова «Независимая спортивная газета».