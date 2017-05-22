Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Маляров: «Кубань» при Калешине старается играть, как команды Гвардиолы

22 мая 2017, понедельник. 20:40. Футбол

Полузащитник «Кубани» Никита Маляров подвёл итоги сезона и отметил, что теперь команда старается играть в стиле наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Сейчас я занял то место, ради которого приходил в «Кубань». До этого многих ребят, и в том числе меня, затронули осенние пертурбации в составе: мы то играли, то не играли. Но теперь всё встало на свои места, и команда начала показывать совсем другой футбол. Предыдущий тренер требовал от нас на поле не то, для чего мы были собраны вместе. У нас хорошо получается играть в комбинационный футбол, но Петреску требовал бить мяч вперёд и там за него «бодаться». Мы пытались играть в футбол, который хотел видеть Дан. Но у нас не было результата, и на этом все зациклились. Правда, на атмосфере внутри коллектива это не сказывалось — у нас друг с другом всегда были нормальные отношения. Давил только результат.

Петреску сажал в запас без объяснения причин. Я не знаю, зачем он так делал. Петреску включал в заявку на матч ребят из «Кубани-2», которые за день до нашей игры уже провели свой матч, а меня единственного оставлял вне заявки. Так было перед встречей с «Мордовией». Что он мне хотел этим доказать, я так и не понял.

Е. Калешин: «Кубань» была, «Кубань» есть, «Кубань» будет – это понятно

Чему меня научил Евгений Калешин? Это видно по тому футболу, какой мы показываем при нём. «Кубань» старается играть, как команды Пепа Гвардиолы. Мне очень интересно находиться внутри тренировочного процесса. Я получаю удовольствие от нашей игры. Считаю, нужно стараться показывать интересный футбол, чтобы вернуть на стадион наших болельщиков. А просто выбивать мяч вперёд — это слишком примитивно. По меркам ФНЛ у нас достаточно квалифицированные футболисты, чтобы мы могли играть в стиле, похожим на игру команд Гвардиолы. Другое дело, что у многих команд ФНЛ нет таких по уровню исполнителей, как у нас, и они пляшут «от печки», от обороны", — цитирует Малярова «Независимая спортивная газета».

Источник: Независимая спортивная газета Сообщить об ошибке
Теги
Кубань Дан Петреску Евгений Калешин Никита Маляров Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
22 мая 2017, понедельник
21:09 Гаджиев: «Крылья»? «Амкар» предложил контракт и не важно, что он ещё не подписан
21:08 Промес: сезон был прекрасным для меня с точки зрения трофеев, но в плане игры…
20:56 Мозес: все и каждый в «Челси» полностью уважают Конте, мы любим его как тренера
20:55 «Ювентус» объявил о выкупе Куадрадо у «Челси» за € 20 млн
20:51 Комбаров: именно в матче с ЦСКА стали понимать, что «Спартак» в шаге от титула
20:40 Маляров: «Кубань» при Калешине старается играть, как команды Гвардиолы
20:35 Рэпер — воронежскому губернатору: если развалите «Факел», получите резонанс
20:25 Родионов: конкуренты приложат все усилия, чтобы свергнуть «Спартак» с вершины
20:14 Сборная Австралии назвала расширенный состав на Кубок конфедераций в России
20:12 Мутко: «Крестовский» пока самый проблемный стадион, решили поменять на нём газон
20:00 Контракт Кононова с «Тереком» рассчитан на три года
19:59 Акинфеев: не хотелось терять Слуцкого, но Гончаренко справился с задачей
19:53 Кадыров объявил о назначении Кононова на пост главного тренера «Терека»
19:47 Игроки «Крыльев» получили 2 недели отпуска и соберутся в Самаре 8 июня
19:44 Представлена униформа волонтёров на Кубок конфедераций в России
19:39 Химки примут международный детский турнир по футболу «Кубок восьми флагов»
19:33 Колодин: в этом сезоне было много других команд, более достойных вылета в ФНЛ
19:28 Мутко: газон нового стадиона «Зенита» должен выезжать, но ему некуда выезжать
19:22 Глава ФИФА 23 мая прибудет в Россию и обсудит вопрос с телеправами на ЧМ-2018
19:22 Мутко: сентябрь — мёртвая зона в плане товарищеских матчей сборной России
19:18 Мутко: судьи никакой ключевой роли в этом чемпионате не сыграли
19:16 Мутко: в следующем сезоне РФПЛ где-то придётся играть по три матча в неделю
19:10 Мойес объявил об уходе с поста главного тренера «Сандерленда»
19:06 Гершкович: РФС хочет быть передовой организацией при введении видеоповторов
19:01 Мутко подтвердил, что матч Россия — Чили пройдёт на стадионе ЦСКА 9 июня
18:57 Шох: на исполкоме РФС были некоторые замечания, но всё прошло нормально
18:49 Мутко: болельщикам «Спартака» нужно с уважением относиться к другим командам
18:49 Бобёр: вылет «Крыльев» стал для меня шоком, в Самаре должен быть большой футбол
18:48 Агроном: остаётся загадкой, почему газон стадиона «Санкт-Петербург» не проснулся
18:41 Спаллетти: я не знаю, будет ли матч с «Дженоа» прощальным для Тотти
18:35 Будущее Бердыева прояснится в ближайшую неделю
18:31 Каррера признан тренером года по версии РФС
18:28 Дюков: останется ли Луческу в «Зените»? Не сейчас, я тороплюсь
18:24 «Краснодар» запланировал сбор в Австрии и семь контрольных игр в межсезонье
18:16 Глушаков признан лучшим футболистом года по версии РФС
18:14 Исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов РФПЛ-2016/17
18:13 Марадона: Тотти есть и будет лучшим игроком, которого я когда-либо видел!
18:05 Кэхилл: Терри — выдающийся футболист и идол «Челси»
18:01 Гендиректор «Арсенала»: ущерб от фанатов «Спартака» без ответа не оставим
18:00 В. Березуцкий: верю, что Головин не затерялся бы и в «Челси»
18:00 Как праздновали чемпионства «Спартак», «Реал», «Челси», «Бавария» и «Ювентус»
17:49 Акинфеев: большую часть сезона игроки ЦСКА давали мне скучать в воротах
17:48 В. Березуцкий: такого слабого «Зенита» я давно не видел
17:39 Промес: увидимся в следующем сезоне!
17:27 Маурисио покинет «Спартак» по решению Карреры, будущее Тигиева под вопросом
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую линию нужно обязательно усилить "Спартаку", чтобы достойно выступить в Лиге чемпионов?
Архив →
© championat.com, 2000–2017