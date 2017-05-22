Комбаров: именно в матче с ЦСКА стали понимать, что «Спартак» в шаге от титула

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, комментируя итоги завершившегося сезона, выделил значимость выездного матча 26-го тура РФПЛ с ЦСКА (2:1).
«Самое запоминающее — это всегда дерби, но особенно, пожалуй, запомнился выездной матч с ЦСКА. Тогда мы уже были на шаг от чемпионства и начали это понимать», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
«Спартак» стал чемпионом России в десятый раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.
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