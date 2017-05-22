Мозес: все и каждый в «Челси» полностью уважают Конте, мы любим его как тренера

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес поделился впечатлениями от победы в чемпионате Англии и выделил вклад главного тренера Антонио Конте.
«Это самый счастливый день в моей жизни, моей радости нет предела. Наиболее важно было выиграть 30 матчей, мы очень серьёзно отнеслись к этому, и мы очень счастливы.
Теперь мы завершили дела в АПЛ и должны сосредоточиться на финальной встрече Кубка Англии с «Арсеналом», которая состоится в субботу. Мы с нетерпением ждём этого матча и знаем, что у нас есть игроки, которые способны принести нам победу в этой игре.
Конте вывел нашу игру на новый уровень, он вывел нас на пик формы. Все и каждый полностью уважают его. Мы любим его как нашего тренера. Он обладает большой страстью и играл в эту игру раньше. Хорошо, когда у команды есть тренер, который верит в каждого игрока. Он вселил во всех нас уверенность, и мы наслаждались своим футболом", — цитирует Мозеса сайт «Челси».