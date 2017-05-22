Гризманн: вероятность моего перехода в «Манчестер Юнайтед» — 6 из 10

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в эфире французской телепередачи сообщил, что его переход в «Манчестер Юнайтед» возможен.
«Думаю, решение о моём будущем созреет в ближайшие пару недель. «Манчестер Юнайтед»? Возможно. Насколько возможно по шкале от 1 до 10? 6», — сказал Гризманн в эфире Quotidien.
По ходу минувшего сезона испанские СМИ неоднократно сообщали о возможном переходе Гризманна летом в «Манчестер Юнайтед», однако сам футболист эту информацию опровергал. По некоторым данным, контракт француза с «Атлетико» рассчитан до 2021 года, а сумма отступных за него составляет £ 89 млн.
В минувшем сезоне Гризманн провёл за мадридский клуб 53 матча, в которых забил 26 мячей.